Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Küchenbrand in Gödringen

Hildesheim (ots)

Gödringen, Deike-Busch-Str. (al) Am Nachmittag des 08.12.22 gegen 15:35 Uhr wird ein Wohnungsinhaber durch einen auslösenden Rauchmelder in seiner Wohnung darauf aufmerksam gemacht, dass sich nach seinen Angaben ein Gefäß mit Fett auf dem Herd entzündet hat. Als der Bewohner die Flammen in der Küche bemerkt, informiert dieser die Feuerwehr. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Sarstedt, Gödringen, Heisede und Hotteln erscheinen mit einer Gesamtzahl von 35 Einsatzkräften vor Ort und können den Küchenbrand schnell unter Kontrolle bringen. Es ist hauptsächlich Küchenmobiliar und -interieur beschädigt worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 5000 EUR. Dank des auslösenden Rauchmelders ist eine schnelle Brandentdeckung erfolgt und größerer oder sogar Personenschaden konnte abgewendet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell