Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Breddenberg (ots)

Am 4. November, zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr, kam es in Breddenberg, Am Koopmannsberg, dortiges Sportgelände/ Fußballplatz, durch bislang unbekannte Täter, zu einem Diebstahl eines Pedelecs der Marke "Bulls". Des Weiteren wurde der Fahrradcomputer an einem Pedelec der Marke "Gazelle" abgebaut und entwendet. Zu der Zeit wurde das Fußball-Ligaspiel Breddenberg - Dersum ausgetragen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hümmling-Esterwegen, Tel.: 05955/934970 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell