POL-EL: Twist - 54-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 10. November 16.15 Uhr und 11. November 6.40 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Am Sportpark zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Containerkomplex einer Corona-Teststation und entwendeten einen Laptop. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 ...

