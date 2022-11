POL-EL: Meppen - drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Meppen (ots) - Am 10. November kam es in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 12 Uhr in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkstreifen vor einem Firmengelände in der "Riedemannstraße" abgestellten Ford Focus an der hinteren, linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden ...

