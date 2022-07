Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Kerzenheim (ots)

Am 03.07.22, gegen 15:21Uhr, kam es in einer Gartenparzelle, welche sich in Feldlage an der L 499, zwischen Kerzenheim und Göllheim befindet, zu einem Brand. Ein auf der Parzelle befindlicher Schuppen geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Es kam zu keinem Personenschäden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

