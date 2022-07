Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Alkoholisierter Fahrradfahrer gestoppt

Eisenberg (ots)

Am 03.07.22, um 00:30Uhr, wurde in der Ripperter Straße in Eisenberg ein 26- Jähriger mit seinem Fahrrad kontrolliert. Er fiel zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Es bestanden Anzeichen, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt unterbunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell