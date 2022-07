POL-PIKIB: Diebstahl aus PKW

Zellertal (ots) - In der Zeit vom 29.06.22, 20:00Uhr, bis zum 30.06.22, 14:30Uhr, ereignete sich in der Oberschlesienstraße ein Diebstahl. Aus einem Garten wurde eine, an einem Pool montierte Sandfilteranlage entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - ...

