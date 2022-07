Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ramsen (ots)

Am 02.07.22, gegen 12:46Uhr, ereignete sich auf der L 395, zwischen Ramsen und Eisenberg, ein Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 395 von Ramsen kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Kurz hinter dem Kisselhof scherte der Motorradfahrer zum Überholen aus und wollte zwei vorausfahrende PKW überholen. Nachdem er den hinteren PKW überholt hatte, nahm er zu spät wahr, dass der vordere PKW sein ordnungsgemäß angekündigtes Abbiegevorhaben nach links umsetzte. Infolge dessen leitete er eine Vollbremsung ein, kam hierdurch ins Schlingern und stürzte zu Boden. Der Motorradfahrer erlitt eine komplizierte, nicht lebensbedrohliche Verletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

