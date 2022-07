POL-PIKIB: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Eisenberg (ots) - Am Sonntag, den 26.06.2022 um 02:27 Uhr wurde der Brand eines Hauses in der Sandstraße in Eisenberg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, welches vermutlich im Dachgeschoss ausbrach, schnell gelöscht werden. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Das Haus ist mit Ausnahme des Dachgeschosses weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ...

