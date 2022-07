POL-PIKIB: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Göllheim (ots) - Zu einem Diebstahl von verschiedenen Dokumenten aus einem vermutlich unverschlossenen PKW, kam es bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Göllheim am Habsburger Ring. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de ...

