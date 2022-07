Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfall mit Leichtverletzter und vier beschädigten PKW

Kirchheimbolanden (ots)

Eine Leichtverletzte und vier beschädigte PKW´s sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend in Kirchheimbolanden in der Neumayerstraße ereignete. Dabei befuhr eine junge Frau aus dem Kreisgebiet die Neumayerstraße in Richtung Breitstraße und fuhr zunächst auf einen am rechten Straßenrand geparkten PKW auf. Aufgrund er Wucht des Aufpralls wurden drei PKW auseinandergeschoben. Der PKW der Unfallverursacherin kippte dabei nach links und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin, die leicht verletzt wurde, konnte durch Zeugen aus dem PKW befreit werden. Bei ihr wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die beschädigten Fahrzeuge mussten zum Teil abgeschleppt werden.

