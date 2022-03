Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Eine Automatensprengung riss am frühen Montagmorgen Anwohner in Karlsbad aus dem Schlaf. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten einer Bank und ergriffen anschließend mit einem Auto die Flucht.

Ein Zeuge beobachtete am Montagmorgen, gegen 2.15 Uhr, wie sich drei unbekannte Männer an einem Geldautomaten in der Langensteinbacher Benzstraße zu schaffen machten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengte das Trio den Geldautomaten in die Luft und flüchtete anschließend mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Mindestens einer der Männer war offenbar bewaffnet.

Der Raum, in dem der Geldautomat stand, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Glas der Scheiben war über den Parkplatz verstreut, die Fensterrahmen teilweise zerborsten. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Welcher Geldbetrag entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

