Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fehler bei Rechts vor Links-Regelung

Schwenningen (ots)

An der Kreuzung der Gustav-Schwab-Straße und Mühlweg ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen, bei dem rund 10.000 Euro Schaden entstanden. Ein 40 Jahre alter Renault-Megane-Fahrer war dort im Mühlweg unterwegs. An der Einmündung kam eine 70-Jährige in ihrem Renault-Clio von rechts und prallte gegen den hintere Kotflügel des Markenkollegen. An ihrem Auto wurde die Front stark beschädigt, weshalb es abgeschleppt werden musste. Beide Autoinsassen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell