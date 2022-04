Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Einbruch scheiterte

Warendorf (ots)

Ein Einbruch in einen Supermarkt auf der Eckeystraße in Ostenfelde in der Nacht zu Mittwoch, 27.4.2022 scheiterte. Gegen 3.00 Uhr stellte ein Auslieferungsfahrer eine teils geöffnete Eingangstür fest. Allerdings kamen der oder die Einbrecher nicht weiter als in den Windfang. Der oder die Täter versuchten noch in das Geschäft zu kommen, indem sie mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe einwarfen. Aber auch diese hielt dem Versuch stand. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Verbrauchermarkt beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell