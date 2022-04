Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm/Beckum-Neubeckum. Fahrer des gestohlenen Wohnmobils in Untersuchungshaft - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.4.2022, 11:57 Uhr

Warendorf (ots)

Der am frühen Dienstagmorgen (26.4.2022) festgenommene 41-Jährige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Der Mann steht im Verdacht, ein Wohnmobil an der Augustin-Wibbelt-Straße in Vorhelm gestohlen zu haben. Polizisten stellten das gestohlene Fahrzeug bei der Fahndung auf der Geißlerstraße in Neubeckum fest. Die Einsatzkräfte setzten sich vor das Wohnmobil, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren und zwangen den Fahrer zum Halt. Am Steuer saß der 41-Jährige, der vorläufig festgenommen wurde.

Der 41-Jährige machte bei der Polizei keine Aussage und wurde am Mittwochvormittag (27.4.2022) einem Amtsrichter am Amtsgericht in Ahlen vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr.

