POL-WAF: POL-WAF: Ahlen. Raub mit Schusswaffe - Korrektur der Tatzeit

Warendorf (ots) - Am Dienstagabend, 26.04.2022, betrat ein unbekannter Mann gegen 20:47 Uhr einen Verbrauchermarkt in Ahlen an der Straße Am Röteringshof. Er bedrohte die 38-jährige Angestellte mit einer silbernen Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag ergriff er anschließend zu Fuß die Flucht in Richtung der Görlitzer Straße. Dort stieg er in einen ...

mehr