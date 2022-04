POL-WAF: Beckum. Pedelecs aus Nebenraum gestohlen

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, 26.4.2022, zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr einen grauen Skoda Superb an der Tür der Fahrerseite und kümmerte sich nicht weiter darum. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Ärztezentrums an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf. Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

