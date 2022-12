POL-HI: Wohnungseinbruch in Hildesheim

Hildesheim (ots) - ELZE - (jpm) In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:00 Uhr in der Berliner Straße in Mehle zu einem Pkw-Brand, bei dem ein Seat Ibiza zerstört wurde. Das Feuer wurde durch ehrenamtliche Retter der Freiwilligen Feuerwehr Mehle gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

