Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Ladendiebstahl in Haft (Plochingen/ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Plochingen (ES):

Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter 29-Jähriger ist am Samstagmittag, nachdem er hochwertige Parfums gestohlen und bei seinem darauffolgenden Fluchtversuch drei Personen leicht verletzt hat, festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 13.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen vier Parfumflakons im Wert von mehreren hundert Euro an sich genommen und in seine Jackentasche gesteckt zu haben. Nachdem er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert hatte, wurde er von einer Angestellten des Marktes angesprochen, die ihm das Diebesgut abnahm. In der Folge stieß der Mann die 35-Jährige zu Boden und ergriff die Flucht. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine weitere 33-jährige Mitarbeiterin verletzte sich bei dem Versuch, den Flüchtenden festzuhalten, ebenfalls leicht.

Der Tatverdächtige, der in Richtung Schorndorfer Straße rannte, wurde von einem Polizeibeamten, der privat in der Nähe war, und zwei aufmerksamen Zeugen verfolgt. Als es ihnen gelang, den 29-Jährigen auf Höhe der Straße Am Markt zu stellen, versetzte dieser dem Polizisten, der sich als solcher zu erkennen gegeben hatte, einen Schlag ins Gesicht, bevor er schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten und festgenommen werden konnte.

Der tunesische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell