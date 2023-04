Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Zusammenstoß mit Radler

Leichte Verletzungen hat sich ein 68-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Storlachstraße zugezogen. Er fuhr dort gegen 10.45 Uhr unzulässig auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Mittnachtstraße. Ein 24-Jähriger, der mit seinem Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt in die Storlachstraße einfahren wollte, kollidierte mit dem Radler, wodurch dieser zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. (sm)

Frickenhausen (ES): Einbruch in Optikgeschäft

Ein Brillenfachgeschäft in der Untere Straße ist über Ostern zum Ziel von Einbrechern geworden. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Verkaufsräume und stahlen mehrere hundert Sonnenbrillen und Brillenfassungen im Wert von deutlich über zehntausend Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Gomaringen (TÜ): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Schießmauerstraße abgeschleppt werden. Kurz vor acht Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Nissan die Erdbachstraße und wollte nach rechts in die Schießmauerstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 20-Jährige, die mit ihrem VW up! auf der Schießmauerstraße an parkenden Fahrzeugen vorbei in Richtung Ortsausgang fuhr. Bei der Kollision zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (sm)

Burladingen (ZAK): Im Kreisverkehr aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstagvormittag am Kreisverkehr Josef-Mayer-Straße / Hauptstraße ereignet. Eine 23 Jahre alte Frau fuhr dort gegen zehn Uhr mit ihrem Peugeot und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger am Fußgängerüberweg der Josef-Mayer-Straße anhielt, um eine Fußgängerin passieren zu lassen. Sie krachte ins Heck seines Mercedes und verletzte sich durch den Aufprall leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Ihr Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell