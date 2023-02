Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ 14 Teams der Regionalen Kontrollgruppe der PD Oldenburg im Einsatz auf der A 29 +++ Rund jedem fünften Fahrzeug Weiterfahrt untersagt+++

Oldenburg (ots)

14 Teams der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg waren am gestrigen Donnerstag, 16. Februar 2023, auf der Autobahn 29 in Höhe des Parkplatzes Bornhorster Wiesen im Einsatz. Die Teams kontrollierten dabei 54 Kraftfahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Dabei wurden 35 Fahrzeuge beanstandet. 11 davon musste die Weiterfahrt sogar untersagt werden.

Neben Überschreitungen der zulässigen Gesamtlänge, defekten Fahrtenschreibern zur Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten oder fehlender Zulassungen für Anhänger fiel den eingesetzten Teams insbesondere ein Kleintransporter aus dem Landkreis Ammerland auf.

Der mit Lebensmitteln beladene Transporter war mit einem Gesamtgewicht von rund 5 Tonnen, statt der zulässigen 3,5 Tonnen, erheblich überladen. Die Ware musste noch vor Ort umgeladen werden. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin kontrollierten die Mitglieder der Regionalen Kontrollgruppe ein Fahrzeug, dessen Haftpflichtversicherung bereits im Jahr 2017 erloschen ist. Das Fahrzeug wurde noch vor Ort stillgelegt. Der 62-jährige Fahrzeughalter muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Polizeipräsident Johann Kühme nutzte die Gelegenheit und besuchte die Kontrollstelle, um persönlich mit den Teams ins Gespräch zu kommen. "Kontrollen wie diese leisten einen wertvollen Beitrag für die Verkehrssicherheit in unserer Region und erfordern ein enormes Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich ausdrücklich für ihr Engagement, das auch in dieser Kontrolle erneut sichtbar wurde", so der Polizeipräsident.

