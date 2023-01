Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg +++ 54 Prozent der kontrollierten Kraftfahrzeuge beanstandet +++

Dötlingen/Oldenburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg führte am gestrigen Donnerstag (26. Januar 2023) eine stationäre Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der Bundesautobahn A1, Rastanlage Wildeshausen-Süd durch.

Insgesamt wurden durch die 33 eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie 3 Mitarbeiter/-innen des TÜV Nords - innerhalb der siebenstündigen Kontrolle - 54 Kraftfahrzeuge kontrolliert. In 26 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Die schwerwiegendsten Mängel wurden im Bereich der Bremsanlagen, der Beleuchtungseinrichtungen und der Elektrik festgestellt. Darüber hinaus wurden in einigen Fällen die Bereifung und die Luftfederung beanstandet.

Bei einer Sattelzugmaschine stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erhebliche Schäden im Bereich der Beleuchtungseinrichtung fest, die auf einer Seite in Gänze funktionsuntüchtig war. Einzelne Bauteile hingen nur noch an den Stromleitungen und drohten abzufallen. Der TÜV Nord wertete diese Mängel als erheblich, sodass die Weiterfahrt erst nach einer umfangreichen Reparatur gestattet werden kann. Gegen den verantwortlichen Fahrer sowie Disponenten der Firma wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Fahrer musste noch vor Ort einen dreistelligen Geldbetrag zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

Ebenfalls wurde ein weiterer Sattelauflieger mit erheblichen Mängeln an den Reifen sowie an der Luftfederung kontrolliert. Bei der weiterführenden Inaugenscheinnahme des Kraftfahrzeuges in einer TÜV-Niederlassung wurden darüber hinaus Risse am Rahmen sowie defekte Bremsleitungen festgestellt. Dadurch ergab sich eine unmittelbare Verkehrsgefährdung. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Die festgestellten Schäden waren so schwerwiegend, dass sich eine Reparatur aus Sicht der verantwortlichen Firma nicht mehr rentierte. Noch vor Ort wurde durch diese entschieden, dass der Sattelauflieger durch ein sachkundiges Unternehmen ordnungsgemäß verschrottet wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell