POL-OLD: +++ Tier- und Lebensmitteltransportkontrollen durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg +++ 59 Prozent der kontrollierten Transporte beanstandet +++

Oldenburg/Wilhelmshaven (ots) - Die Ankunft des ersten mit Flüssiggas beladenen FSRU-Schiffes am neu errichteten LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist am Donnerstag aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle verlaufen. Die "Höegh Esperanza" erreichte um 12:00 Uhr plangemäß die 12-Seemeilenzone und damit den ...

