BPOLI-KA: Mann gibt sich als ukrainischen Kriegsvertriebenen aus, um kostenlos Zug zu fahren

Mannheim (ots) - Dienstagmorgen (12. April) hat sich ein bislang unbekannter Täter im RE 70 vor einer 17-Jährigen entblößt. Gegen 09:20 Uhr stieg die Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE 70 (Fahrtrichtung Frankfurt am Main) ein. Kurze Zeit darauf setzte sich ein bislang unbekannter Täter in die schräg gegenüberliegende Sitzgruppe. Der Mann ...

mehr