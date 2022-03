Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Pedelec gestürzt und leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein 49 Jahre alter Radfahrer kam am späten Dienstagabend mit seinem Pedelec zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann war gegen 22:20 Uhr auf dem Nachhauseweg im Vogelweg, nicht weit von der B3 entfernt, mutmaßlich aufgrund des Konsums von Alkohol gestürzt. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte das Scheinwerferlicht des am Boden liegenden Pedelecs und verständigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Als diese beim verunfallten Fahrer ankamen, wurde er schon durch einen Rettungswagen erstversorgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ungefähr 1,3 Promille an. Er wurde in ein umliegendes Klinikum für die Versorgung seiner Verletzungen gebracht und musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Sachschaden am Pedelec entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

/bk

