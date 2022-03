Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Massiven Widerstand geleistet

Bühl (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sieht sich seit dem frühen Mittwochmorgen ein 39-Jähriger konfrontiert. Gegen 0:30 Uhr wurde die Polizei in die Dr.-Georg-Schaeffler-Straße gerufen, weil sich der Tatverdächtige offenbar unberechtigt in einer Wohnung aufhalten solle. Bereits beim Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten, zeigte sich der Enddreißiger wenig kooperationsbereit und setzte unvermittelt zum Angriff gegen einen der Beamten an. Dabei konnte er überwältigt werden, leistete jedoch in der Folge derart Widerstand, dass drei Einsatzkräfte verletzt wurden und ambulante medizinische Versorgung benötigten. Der mit rund einem Promille alkoholisiere Mann wurde in Gewahrsam genommen.

/rs

