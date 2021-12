Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw ausgebrannt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Gegen 6 Uhr am Montag (27. Dezember) gerieten an der Straße Im Mühlenhof aus bisher nicht geklärter Ursache zwei Pkw sowie eine Hecke in Brand und wurden vollständig zerstört. Ein weiterer Pkw wurde durch die Flammen teilweise beschädigt, bevor die Feuerwehr den Brand schließlich löschte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern zurzeit an.

