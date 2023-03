Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 49 Jahre alter Opel-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 15:20 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße / Lerchenbergstraße die Vorfahrt eines 69-jährigen Mercedes-Fahrers, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Weinstadt-Endersbach: In Kiosk eingebrochen

Zwischen Mittwoch, 14:20 Uhr und Donnerstag, 3:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Zigaretten im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Schwaikheim: In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein bisher unbekannter Dieb brach am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 13:20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Lilienweg ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde diverser Schmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Fellbach: Fußgänger übersehen

Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Mittwoch gegen 17 Uhr von der Frizstraße nach rechts in die Cannstatter Straße ein und übersah hierbei einen die Straße querenden Fußgänger. Der 44-jährige Mann wurde von dem Pkw erfasst und leicht verletzt. Am Auto entstand kein Schaden.

Fellbach: In Imbiss eingebrochen

In der Gotthilf-Bayh-Straße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in einen Imbissladen eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu eine Türe aufgebrochen und aus dem Geschäftsraum eine Kasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Am Gebäude entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/9519130.

Plüderhausen: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwochvormittag wurde in der Straße Neusatz ein Wohnungseinbruch verübt. Zwei unbekannte Einbrecher drangen über den Wintergarten des dortigen Wohngebäudes gewaltsam ein und haben es nach Wertgegenständen durchsucht. Als kurz vor 11 Uhr eine Bewohnerin des Gebäudes nach Hause kam und die Einbrecher ertappte, flüchteten die beiden Männer aus dem Haus und rannten in Richtung Ortsmitte. Einer dieser Männer war ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hatte kurze braune Haare und trug graue Oberbekleidung. Der Tatgenosse war ca. 165cm groß, war korpulent und hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Weste.

Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise zum Vorfall und auf die unbekannten Männer, die möglicherweise bei der Fortsetzung ihrer Flucht auch ein Auto verwendeten, wird von der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell