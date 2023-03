POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aktualisierung zu vermisster Person

Aalen (ots) - Ellwangen: Wer vermisst seine Schuhe oder ein grünes Mountainbike? Nachdem die Polizei in Ellwangen zwei Jugendliche ermitteln konnte, die im Verdacht stehen verschiedene Diebstahlsdelikte begangen zu haben, werden nun Personen gesucht, welchen etwa Mitte Februar in der Rundsporthalle in Ellwangen in ...

mehr