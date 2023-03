Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Restaurant - Vom Dach gestürzt - Wer vermisst seine Schuhe oder ein grünes Mountainbike? - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Wer vermisst seine Schuhe oder ein grünes Mountainbike?

Nachdem die Polizei in Ellwangen zwei Jugendliche ermitteln konnte, die im Verdacht stehen verschiedene Diebstahlsdelikte begangen zu haben, werden nun Personen gesucht, welchen etwa Mitte Februar in der Rundsporthalle in Ellwangen in den Mittag- und Abendstunden Schuhe, insbesondere der Marke Nike, aus der Umkleidekabine entwendet wurden. Zudem wurde bei den beiden jungen Männern ein grünes Mountainbike der Marke Merida aufgefunden. Die Polizei Ellwangen bittet Personen, denen Schuhe aus der Turnhalle oder das Mountainbike entwendet wurde, sich unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.

Adelmannsfelden: Vom Dach gestürzt

Ein 48-jähriger Mann wollte am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf einem Dach in der Straße Haid mehrere Dachziegel, die aufgrund eines Sturmes verrutscht waren, zurechtrücken. Hierbei rutschte der Mann aus, stürzte etwa 2,5 Meter in die Tiefe und verletzte sich hierbei. Zur Versorgung des Verletzten landete ein Rettungshubschrauber.

Ellwangen: Radlader beschädigt

Ein Radlader, der in Haisterhofen auf einem eingezäunten Gelände abgestellt war, wurde zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigt. An dem Baufahrzeug wurden eine Scheibe und die Gummis zerstört. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Gschwend: Vorfahrt missachtet

Im Kreuzungsbereich der Rosenstraße zur Lupinenstraße missachtete am Dienstag gegen 18:45 Uhr eine 60-jährige Lenkerin eines Audi A3 die Vorfahrt eines 23-jährigen Audi Avant-Lenkers. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Aalen: Brand in Restaurant

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es in einem Restaurant in der Radgasse zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch die eintreffende Feuerwehr Aalen, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort kam, wurde daraufhin das komplette Gebäude erkundet. Letztendlich konnte festgestellt werden, dass es an einem Kühlgerät im Keller des Gebäudes - vermutlich aufgrund eines technischen Defektes - zu einem Brand kam. Dieses Feuer konnte durch die anwesende Feuerwehr rasch gelöscht werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell