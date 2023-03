Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lagerfeuer in Tiefgarage rief die Rettungsdienste auf den Plan - Fahrrad entwendet - Container in Brand gesetzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Rudersberg: Motorradfahrerin verletzte sich leicht

Eine 29-jährige Motorradfahrerin befuhr am Montag gegen 18.30 Uhr die Kreisstraße 1883 zwischen Mannenberg und Lutzenberg. Infolge eines Fahrfehlers verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Die Motorradfahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Aspach: Container in Brand gesteckt

Am Mittwoch gegen 4 Uhr wurden bei einer Sammelstelle beim Friedhof in der Allmersbacher Straße zwei Papier- sowie zwei Altkleidercontainer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war daraufhin mit drei Fahrzeugen und 11 Mann beim Löscheinsatz tätig. Die Container mussten von der Feuerwehr zum Ablöschen gewaltsam geöffnet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die geflüchteten Brandleger wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße Ecke Wilhelmstraße missachtete am Dienstag gegen 12.45 Uhr eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Vorfahrt und stieß mit der Fahrerin eines Pkw Fiat zusammen. Beide Autofahrerinnen blieben hierbei unverletzt. An ihren Autos entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr ereignete sich im Kappelbergtunnel ein Auffahrunfall. Der 29-jährige Fahrer eines VW-Busses befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart, als sich der Verkehr zurückstaute und die vorausfahrenden Autos abbremsten. Wegen zu geringen Sicherheitsabstandes konnte der 29-Jährige nicht mehr anhalten und fuhr einem Pkw MG5 elektric auf. Hierbei entstand 2000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Lagerfeuer in Tiefgarage

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Vorstadtstraße nahm am Mittwoch gegen 1.30 Uhr Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung ausgehend von der dortigen Tiefgarage wahr, weshalb sie der Rettungsdienst alarmierte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Personen und der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Es konnten in der Tiefgarage letztlich zwei betrunkene Männer festgestellt werden, die dort ein Lagerfeuer betrieben, das die Garage völlig verqualmte. Die beiden Männer wurden umgehend aus der Gefahrenzone verbracht und von der Polizei in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen infolge ihres Rauschzustandes zu vermeiden. Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer und belüftete die Garage. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei bei dem Vorfall niemand verletzt wurde.

Weinstadt-Endersbach: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 7:20 Uhr und 15:15 Uhr wurde aus dem Fahrradschuppen der Erich-Kästner-Schule ein Kinderfahrrad vom Hersteller Giant, Typ Boulder Alulife entwendet. Das blaugraue Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, dieses wurde ebenfalls gestohlen. Zeugenhinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah eine 18-jährige Smart-Fahrerin an der Einmündung Wartbühlstraße / Kleinheppacher Straße den Mercedes eines 54 Jahre alten Autofahrers und kollidierte mit diesem. Die Unfallverursacherin sowie die 57 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

