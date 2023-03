Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einsatz in der Eugen-Bolz-Straße

Aalen (ots)

Aalen: Polizeilicher Einsatz in der Eugen-Bolz-Straße

Am Dienstag gegen 21:30 Uhr kam es in Aalen zu einem Polizeieinsatz in der Eugen-Bolz-Straße, nachdem gemeldet worden war, dass eine männliche Person seinem Leben ein Ende setzen möchte. Da es Hinweise darauf gab, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, wurde die Einsatzörtlichkeit weiträumig abgesperrt und auf das Eintreffen von Spezialkräften gewartet. Durch die Spezialkräfte konnte der Mann in seinem Haus angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Im Haus konnten mehrere Schreckschusswaffen festgestellt werden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort in Bereitschaft. Eine Gefährdung Unbeteiligter war zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell