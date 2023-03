Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Autofahrer unter Drogeneinfluss - Verkehrsunfall - Vandalismus in Tiefgarage

Aalen (ots)

Schwaikheim: Auto zerkratzt - 3000 Euro Sachschaden

Am Montag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 17 Uhr wurde ein in der Dammstraße geparkter Opel auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 32 Jahre alter Hyundai-Fahrer wurde am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr in der Sulzbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinwirkung stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Kernen im Remstal-Stetten: Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr am St. Pierre-Platz. Ein 76 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Rückwärtsausparken den hinter ihm stehenden Mercedes einer 68-Jährigen und touchierte diesen. An beiden Pkw entstand hierbei Blechschaden.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Vandalismus in Tiefgarage

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen begaben sich bisher unbekannte Personen in eine Tiefgarage in der Wiesenstraße und bohrten dort an einem Pkw sowie an zwei Motorrädern sämtliche Reifen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

