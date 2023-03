Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Sachbeschädigung

Im Bereich einer Sportanlage in der Pleuerstraße wurden zwischen Samstag, 04.03. und Dienstag, 07.03.23 mehrere Schilder beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Wasseralfingen: Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 40-Jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Montag gegen 17 Uhr leichte Verletzungen zu, als er in der Schmidstraße beim Überfahren eines Bordsteins zu stark abbremste und somit in Folge kopfüber über den Lenker stürzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Beim Linksabbiegen missachtete am Montag gegen 17:15 Uhr ein 84-jähriger PKW-Fahrer auf der L1060 in Richtung Rattstadt die Vorfahrt eines 53-jährigen PKW-Fahrers. Im weiteren Verlauf wich der 53-Jährige dem entgegenkommenden PKW aus, geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt.

Bopfingen: Arbeitsunfall

Zwei Männer sind am Montag bei einem Arbeitsunfall im Bereich eines Wanderparkplatzes in der Alten Kirchheimer Straße schwer verletzt worden. Ein 53-jähriger Arbeiter befand sich dort gegen 15:35 Uhr in einem Hydrantenschacht zur Überprüfung der dort verlegten Kunststoffleitungen. Aus bislang ungeklärter Ursache trat hierbei vermutlich Stickstoff aus einer Leitung aus, weshalb der 53-Jährige bewusstlos wurde. Ein 45-Jähriger Arbeitskollege wollte dem 53-Jährigen helfen und stieg ebenfalls in den Schacht. Nach kurzer Zeit wurde auch er bewusstlos und stürzte zu Boden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnten die Männer mit Atemschutz und Sauerstoff aus dem Schacht bergen. Anschließend wurden die beiden Männer in verschiedene Kliniken gebracht. Vor Ort waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchheim und Bopfingen, mehrere Rettungswägen sowie ein Rettungshubschrauber. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schechingen: Unfallflucht

Am Montag wurde in der Kronenstraße gegen 20:15 Uhr ein am Straßenrand geparkter Suzuki beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfälle aufgrund Starkregen

Bei einem Unfall aufgrund Aquaplaning wurde am Montag ein 25-jähriger auf der B29 leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 21 Uhr die B29 von Schorndorf nach Aalen. Kurz nach der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-West drehte sich sein BMW aufgrund sehr starkem Regen und anschließendem Aquaplaning um 180 Grad. Im weiteren Verlauf prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Für weitere Untersuchungen wurde der Mann in eine Klinik verbracht. Kurz darauf ereignete sich an fast derselben Stelle ein weiterer Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen. Gegen 21:15 Uhr geriet eine 54-jährige VW-Fahrerin ebenfalls von der Fahrbahn ab und streifte in Folge die Mittelleitplanke. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Lorch: Rennradfahrerin leicht verletzt

Eine 24-Jährige war am Montag gegen 16:45 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Waldhäuser Straße von Rattenharz nach Waldhausen unterwegs. In einem dortigen Kurvenbereich einer Linkskurve bremste die Frau so stark ab, dass sie hierdurch die Kontrolle über ihr Rennrad verlor. Anschließend kollidierte sie mit der rechten Leitplanke, überschlug sich und kam mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell