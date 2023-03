Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperlich angegangen und bedroht - Eschach: Arbeiter schwer verletzt - Marihuana-Aufzuchtanlagen beschlagnahmt - Sachbeschädigung

Aalen: Sachbeschädigung

Mit einem Stein wurde zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen eine Fensterscheibe an der Berufsschule in der Steinbeisstraße beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Lorch-Waldhausen: Körperlich angegangen und bedroht

Ein 16-Jähriger wurde nach eigenen Angaben am Samstagabend von mehreren Männern ausgeraubt. Gegen 20:40 Uhr war der Jugendliche auf der Lorcher Straße unterwegs, als er auf Höhe des Bahnhofs von mehreren Männern angegriffen und ihm anschließend gewaltsam seine Halskette entwendet worden sein soll. Durch das Gerangel stürzte der Jugendliche und verletzte sich hierbei. Ein zur Hilfe eilender ebenfalls 16-Jähriger soll von einem der Männer mit einem Gegenstand am Kopf verletzt worden sein. Im weiteren Verlauf seien die Jugendlichen von den bislang unbekannten Männern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Die beiden 16-Jährigen flüchteten daraufhin in ein nahe gelegenes Restaurant. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 07361/5800 beim Kriminalkommissariat Aalen zu melden.

Eschach: Arbeiter schwer verletzt

Auf einem Neubau in der Straße Hinter den Gärten kam es am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr zu einem schweren Unfall. Zwei Arbeiter waren damit beschäftigt, an einem Garagenneubau die Dachbalken anzubringen. Beim Montieren einer Holzschwelle als Dachabschluss, geriet die Schwelle, die an einem Kran befestigt war, vermutlich aufgrund eines Windstoßes ins Schwingen und berührte die bereits aufgelegte, aber noch nicht befestigte Firstpfette. Dadurch kippte die 13 Meter lange Firstpfette und rutschte nach unten. Hier traf sie einen 39-jährigen Arbeiter, welcher auf einer Leiter stand. Durch den Anstoß stürzte der Arbeiter über eine Mauer und fiel auf den dortigen Schotterboden. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oberkochen: Marihuana-Aufzuchtanlagen beschlagnahmt

Nach polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 39-jähriger Anwohner der Heidenheimer Straße mit Betäubungsmittel handelt. Aufgrund dessen wurde die Wohnung - mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss - am vergangenen Mittwoch durch Kräfte einer Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidium Aalen durchsucht. Hierbei konnten im Dachgeschoß der Wohnung zwei professionelle Marihuana-Aufzuchtanlagen festgestellt und beschlagnahmt werden. Zudem wurden durch die Polizeibeamten verschiedene Utensilien beschlagnahmt, die den Verdacht des Handels mit dem Betäubungsmittel bekräftigten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

