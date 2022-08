Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 28-jähriger Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft, nachdem er am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen einen Parfumtester entwendet haben und sich anschließend mit Gewalt versucht haben soll, der Festnahme zu entziehen.

Der 28-Jährige wurde bei dem Diebstahl von einem 31-jährigen Ladendetektiv beobachtet und anschließend verfolgt. Hierbei unterstützte ihn ein 51 Jahre alter Securitymitarbeiter des Einkaufszentrums. Als sich dieser dem Tatverdächtigen in den Weg stellte, um ihn am Verlassen des Gebäudes zu hindern, soll der 28-Jährige ihn derart heftig gegen die Brust gestoßen haben, dass der 51-Jährige nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Der Tatverdächtige soll daraufhin weitergerannt sein, konnte jedoch von dem Ladendetektiv ergriffen werden. Da der 28-Jährige beim Festhalten über Atemnot geklagt haben soll, ließ der Ladendetektiv in los und er flüchtete in Richtung Busbahnhof. Dort verlor der 31-Jährige ihn aus den Augen. Der Tatverdächtige konnte jedoch bei umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen von Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Der 31-jährige tunesische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl, setze diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell