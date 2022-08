POL-LB: Sindelfingen: 87-Jährige um 35.000 Euro betrogen

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 05:15 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer in Vaihingen an der Enz auf einen Citroen aufmerksam, der in der Franckstraße in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte folglich das besagte Fahrzeug und den 80-jährigen Fahrzeuglenker im Bereich der Stadthalle antreffen. Der Pkw war stark ...

mehr