Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 80-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:15 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer in Vaihingen an der Enz auf einen Citroen aufmerksam, der in der Franckstraße in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte folglich das besagte Fahrzeug und den 80-jährigen Fahrzeuglenker im Bereich der Stadthalle antreffen. Der Pkw war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Senior machte einen verwirrten Eindruck und konnte keine konkreten Angaben zur Entstehung der Schäden machen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 80-Jährige im Bereich des Stadtfriedhofs und der Ferdinand-Steinbeis-Realschule mehrere Verkehrsunfälle mit bislang noch unbekannter Schadenshöhe verursacht hatte, die vermutlich auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sind. Derzeit ist nicht bekannt, ob es zu weiteren Unfällen kam. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

