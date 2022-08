Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Alkoholisierter Jugendlicher legt sich mit der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 16-Jähriger verantworten, nachdem er sich am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr in Hildrizhausen mit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen angelegt hat. Wegen einer gemeldeten Ruhestörung waren eine Polizeibeamtin und ihr Kollege in der Rohräckerstraße im Einsatz, wo der augenscheinlich stark alkoholisierte Jugendliche mit einer Flasche Wodka auf dem Boden liegend angetroffen wurde. Der Aufforderung, sich auszuweisen, kam der 16-Jährige nicht nach und verhielt sich zunächst respektlos gegenüber den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf begann er, sich auch körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr zu setzen, so dass er schließlich zu Boden gebracht werden musste, um ihm Handschließen anlegen zu können. Der weiterhin stark widersetzliche 16-Jährige wurde schließlich in die Obhut seiner Eltern übergeben. In deren Beisein sprach er wüste Beleidigungen gegenüber der Streifenwagenbesatzung aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell