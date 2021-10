Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen ist es in der Straße Am Tierpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen ein Gartenhaus und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden. in Verbindung zu setzen.

