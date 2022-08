Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer muss Führerschein abgeben

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg derzeit gegen einen 43-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:30 Uhr mit einem E-Scooter in Ludwigsburg unterwegs war. Der Mann habe eigenen Angaben zufolge den Fußweg der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße befahren. Im Bereich der Einmündung zur Reuteallee sei er dann mit dem Lenker seines E-Scooters an einem Laternenmast hängen geblieben und gestürzt. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte bei dem 43-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

