Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht vor der Polizei gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Polizisten stoppten am Samstag, 30.07.2022, einen angetrunkenen Fahrradfahrer, der nach einer Rotlichtfahrt versuchte, vor dem Streifenwagen zu flüchten.

Ein 53-Jähriger aus Bielefeld ignorierte um 01:20 Uhr mit seinem Herrenrad die rote Fußgänger-Ampel an der Mindener Straße/ Große-Kurfürsten-Straße und überquerte die Straße. Auf der Streifenfahrt befindliche Polizisten sahen die Rotlichtfahrt und sprachen den Bielefelder aus dem Streifenwagen heraus an. Der Angesprochene ergriff sofort die Flucht, missachtete die nächste rote Ampel an der Große-Kurfürsten-Straße und raste auf dem Radweg in Richtung der Straße Goldbach.

Der Versuch, den Flüchtenden mittels Martinshorn und Blaulicht zum Anhalten zu bewegen, misslang. Nachdem der Streifenwagen den Radfahrer überholt hatte, wendete dieser und kürzte über den Parkplatz eines Supermarktes den Weg ab. Die Polizisten schnitten ihm den Weg über die Arndtstraße und die Große-Kurfürsten-Straße ab und kamen dem Flüchtenden entgegen. Dem Radfahrer gelang es, den Streifenwagen zu umfahren und weiter in Richtung Stapenhorststraße und Dorotheenstraße zu flüchten. Der Streifenwagen wendete und schloss zu dem Bielefelder auf. Auf der Dorotheenstraße verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Herrenrad und kollidierte mit einem geparkten VW Golf. Er geriet ins Straucheln, touchierte den Ford S-Max der Polizisten und einen weiteren geparkten PKW. Den Beamten gelang es, den Mann zu ergreifen und den weiteren Fluchtversuch zu stoppen.

Der Verdacht des Konsums von Alkohol bei dem 53-Jährigen bestätigte ein durchgeführter Alkoholvortest. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Bevor der Bielefelder den Heimweg antrat, entschuldigte er sich bei den Polizisten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell