Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte Person flutet Keller

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.07.2022, legte eine unbekannte Person einen Wasserschlauch in einen Lüftungsschacht eines Mehrfamilienhauses in der Salzufler Straße. Dadurch wurde der Keller des Gebäudes, in dem viele Senioren wohnen, mit Wasser geflutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Für die Entnahme von Trinkwasserproben hatte die Stadt Bielefeld eine Wasserstelle mit einem Hahn inklusive einem Schlauch - ähnlich einem Feuerwehrschlauch - versehen, wobei dieser in einem Gully mündete. Der unbekannte Täter legte den Schlauch in einen Lüftungsschacht eines Hauses in der Salzufler Straße, im Bereich Bischof-Meinwerk-Straße, um. Dadurch liefen der Kellerflur, Kellerparzellen, Fahrstühle und der Wartungsraum voll. Es entstand ein hoher Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert ist.

Die Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Samstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell