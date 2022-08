Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Ein angetrunkener E-Scooter-Fahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 30.07.2022, leichte Verletzungen.

Ein alkoholisierter 21-jähriger Bielefelder befuhr um 01:20 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den linken Radweg der Teutoburger Straße in Richtung stadteinwärts. In der Nähe der Bandelstraße verlor er die Kontrolle über den E-Scooter und fuhr in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes einer 43-jährigen Bielefelderin. Bei dem Sturz erlitt der Bielefelder leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 2050 Euro geschätzt.

Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten bei der Befragung des 21-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest verlief positiv. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher.

