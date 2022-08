Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Flattichstraße und der Beihinger Straße in Ludwigsburg-Hoheneck zu einem Vorfahrtsunfall. Eine 63-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Flattichstraße in Richtung Ludwigsburger Straße und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Beihinger Straße ab. Hierbei übersah sie vermutlich einen 86-jährigen, der ihr aus Richtung Ludwigsburger Straße mit seinem Motorroller entgegen fuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

