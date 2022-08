Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer und seine 52-jährige Sozia wurden am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung Feuerbacher Straße und Stuttgarter Straße in Leonberg ereignete, schwer verletzt. Eine 61 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 07:35 Uhr in der Feuerbacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Stuttgarter Straße übersah sie mutmaßlich den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Der 56-Jährige und seine Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit einem Fahrzeug und vier Wehrkräften im Einsatz.

