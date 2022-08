Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstagmorgen ein 58 Jahre alter Motorradfahrer vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 05:15 Uhr auf der Bundesstraße 296 (B296) in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 58-Jährige war auf der B296 von Herrenberg kommend in Richtung der Bundesautobahn 81 unterwegs, als eine 64 Jahre alte Skoda-Fahrerin von der Schloßstraße aus Richtung Gültstein kommend auf die B 296 in Richtung Herrenberg auffahren wollte. Sie übersah mutmaßlich beim Linksabbiegen den 58-Jährigen und es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber waren zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Herrenberg und Gültstein mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz.

