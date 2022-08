Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung auf B 295 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 09:10 Uhr auf der Bundesstraße 295 (B 295) im Bereich des Kindelbergs in Renningen, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 26-jähriger Sattelzug-Lenker befuhr die die B 295 von Weil der Stadt kommend in Richtung Leonberg. Im zweispurigen Bereich, zwischen den Fahrbahnabzweigungen zur Kreisstraße 1015 und der Bundesstraße 464, sei er von einem Pkw, vermutlich einem grauen VW Polo, überholt worden. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker habe offensichtlich zu langsam beschleunigt und daher den Überholvorgang nicht rechtzeitig vor dem einspurigen Bereich beenden können. In der Folge habe er die Sperrfläche überfahren, sei hierbei auf die Gegenfahrbahn gekommen und habe beim Wiedereinscheren nach recht den Sattelzug im vorderen linken Bereich touchiert. Anschließend sei der Unfallverursacher in Richtung Leonberg weitergefahren. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Weiterhin soll es bei dem Überholvorgang laut Angaben einer Zeugin zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden Pkw gekommen sein, der weit nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen, insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

