POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen am Sonntag, 19.06.2022, zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr, einen schwarzen VW Golf Kombi, der an der Straße Finkensteg in Ahlen stand. An dem Auto waren die Kennzeichen BE-LB52 angebracht. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder Verdächtiges festgestellt? Wer kann Angaben zu dem gestohlenen VW Golf Kombi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382-9650 oder per ...

mehr