POL-KB: Bad Arolsen - Polizei bietet Beratung für Betroffene nach den tragischen Ereignissen in Berlin an

Korbach (ots) - Am Donnerstag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter ein grauen Opel Insignia. Das Auto parkte in der Linnertorstraße oberhalb des Kindergartens. Der Täter zerkratzte eine Tür und ritzte außerdem den Namen "Stefan" ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030. Dirk ...

mehr